Хабаровчане в очередной раз отметят присоединение Крыма к России

В дальневосточной столице 18 марта пройдёт праздничный концерт, посвящённый трёхлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. Перед собравшимися выступят ведущие солисты и творческие коллективы региона. На Комсомольской площади организуют интерактивные площадки и фотозону. В торжестве примут участие представители общественности, национальных объединений, казачества, политических партий, молодёжных и ветеранских организаций.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, концерт «Россия — Крым! Навсегда!» начнётся в 12:00, его организует краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Краевой Дворец Дружбы «Русь».

В прошлом году в краевом центре к торжествам по случаю воссоединения Крыма с Россией присоединились больше пяти тысяч человек. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что многие подготовились заранее — принесли с собой транспаранты со словами поддержки в адрес своих вновь обретённых соотечественников. Проведению концерта-митинга не помешал даже снегопад.

Агентство также писало, что 18 марта 2014 года состоялся первый народных сход, на котором жители региона поддержали выбор крымчан. В прошлом году организаторы установили щит, на котором разместили коллаж из открыток. Их подписали 50 учащихся кадетских классов дальневосточной столицы. Отправители оставили на них пожелания своим сверстникам с полуострова.