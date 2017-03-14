В Хабаровске деньги на благоустройство дворов разыграют через гранты

В регионе готовятся к реализации идей граждан по благоустройству дворовых территорий жилых домов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», для этого федеральный и краевой бюджеты приготовили в 2017 году свыше 300 миллионов рублей. В рамках проекта в апреле Хабаровский край получит от федерального Минстроя 233,5 миллиона рублей на реализацию первого этапа государственной программы. Ещё 73,7 миллиона выделит казна региона. Две трети этой суммы пойдут на благоустройство дворовых территорий, а остальные деньги — на места массового пребывания людей.

«У каждого муниципального образования и района свой алгоритм получения финансирования. Например, в Хабаровске суммы будут разыгрывать через систему грантов, то есть на условиях софинансирования. Здесь уже обозначен порядок проведения конкурсных процедур, — объяснил корреспонденту агентства министр ЖКХ региона Дарий Тюрин. — В Хабаровске люди активные, многие собирают деньги на условиях софинансирования с управляющими компаниями. В городе в этом году снизилась планка финансирования от жильцов — 24 %. В некоторых муниципальных образованиях дополнительное привлечение средств жильцов вообще не предусмотрено. То есть, условия у всех разные».





По словам Дария Тюрина, возможность получения гранта на благоустройство двора во многом зависит от скорости подачи заявки. Проект должен быть максимально подробно проработан: нужно предоставить смету по конкретным позициям, продумать облик двора, дизайн отдельных элементов и необходимость тех или иных решений. Основной перечень мероприятий, на которые можно будет потратить деньги — это установка лавочек, урн, асфальтирование территории. В дополнительный включили озеленение, детские и спортивные площадки.









«Самый лучший пример побуждения для нас — это сосед. Это соседский двор, где люди что-то делают, и мы тоже этого хотим, но не понимаем, как. Возможно, где-то нужно подсказать, обучить жильцов. Поэтому на сайте министерства ЖКХ края, на сайте администраций муниципальных образований будут в ближайшее время — до 1 апреля — размещены все материалы, разъясняющие и поясняющие, что это за программа и как получить финансирование», — рассказал Дарий Тюрин.