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"Жильё для российской семьи" в Хабаровске хотят сдать к концу года

"Жильё для российской семьи" в Хабаровске хотят сдать к концу года
Дом с квартирами по 35 тысяч рублей за квадратный метр строят на улице Совхозной
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровский застройщик ООО «Фонд жилищного строительства» обещает до конца 2017 года сдать в эксплуатацию жилой дом на улице Совхозной, 165. Там своих хозяев ждут около 10 тысяч квадратных метров жилплощади по льготной цене — 35 тысяч рублей.


 

Практически все квартиры уже распроданы — 158 квартир уже оформлено по федеральной программе «Жильё для российской семьи», ещё восемь — в процессе оформления сделки. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», региональный Минстрой сформировал сводный реестр граждан, которые имеют право купить недвижимость по сниженной цене, в конце 2016 года. В числе льготников — многодетные и неполные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, переселенцы из аварийных домов.


 

Стройплощадку, где возводят полноценный жилой комплекс, в котором предусмотрели дом «со скидкой», посетил мэр дальневосточной столицы Александр Соколов. Градоначальник порекомендовал представителю ООО «Фонд жилищного строительства» закупать материалы у местного кирпичного завода, а также посетовал на качество заделочных швов.


 

«Дома из кирпича строите, поэтому наш кирпичный завод задействуйте в полном объёме. Всё, что у него есть на запасах, выбирайте. И пусть они там уже начинают работать. Какая толщина стен тут у вас? Два кирпича и 10 сантиметров утеплителя? Работайте со швами — они большие у вас, зазоры вон. Надо заделывать. Заделанный шов — он по жизни разделывается сам, никого не спрашивает, вываливается потом всё, через 10 лет», — отметил мэр.


 

 

 

Директор предприятия-застройщика Алексей Савин озвучил, что семиподъездный дом, в котором для льготников выделили квартиры по сниженной цене, сдадут в 2017 году. При этом он упомянул, что рабочая документация по следующему зданию уже в разработке.


 

«До конца года сдаём один из домов. Мы скорректировали график — до ноября закончим общестроительные работы, и к декабрю хотим сдать. Основная часть квартир — двухкомнатные, около 65 %. Сразу проектировали планировку под программу «Жильё для российской семьи». Следующий этап у нас — утверждение рабочей документации на следующий дом, четырёхподъездный, в нём больше однокомнатных квартир — это под другую жилищную программу. Там продали уже 102 квартиры», — поделился Савин.


 

Масштаб жилого комплекса на Совхозной — почти 150 тысяч квадратных метров готового жилья, или около трёх тысяч квартир. Большинство строений — это типовые девятиэтажки. А под федеральную программу для льготников выделили часть семиподъездного дома — всего в нём 279 квартир.

 
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