В Хабаровске установилась весенняя погода

Наступившая неделя порадует жителей Хабаровского края тёплой весенней погодой. Дневные температуры закрепятся на плюсовой отметке, ночью сильных морозов ждать тоже не стоит. Ощущения может немного испортить лишь северный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду.

На этой неделе днём на основной территории региона воздух прогреется до +2…+7 градусов по Цельсию, ночью столбики термометра опустятся до −12…−7 градусов. На севере будет холоднее на пять градусов, а в краевой столице температура днём составит +1…+3 градуса, а ночью −11…−9 градусов.

Снег пройдёт в южных районах края и в дальневосточной столице 21 марта. Однако осадки будут небольшими и долго на территории региона не задержатся. С их приходом в городе потеплеет до −5 градусов ночью и до +5 днём. Ветер изменит направление на южное.

«Будет на один-три градуса выше нормы. Снег придёт с приближением западного циклона. Он будет небольшой, пройдёт по южным районам края и может захватить Хабаровск. После прохождения циклона в регионе опять будет солнечно», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.