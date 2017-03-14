Хабаровчанину грозит лишение свободы за уклонение от службы в армии

Жителю краевой столицы предъявили обвинение в уклонении от прохождения обязательной службы в армии. Военный комиссариат инициировал возбуждение уголовного дела в отношении 20-летнего юноши за то, что тот, предоставил поддельную медицинскую справку.

О том, что у хабаровчанина имеется освобождение от призыва в армию по состоянию здоровья, военные усомнились в тот момент, когда увидели документ. Врач городской поликлиники № 11 якобы зафиксировал в справке диагноз, связанный с заболеванием пищеварительного тракта, что являлось основанием для отказа в приёме на службу в рядах вооружённых сил. Загвоздка состояла в том, что реальные справки в этом медицинском учреждении оформляются в печатном виде, а не от руки, как это было сделано в предъявленном документе.

Фигуранта уголовного дела обвинили не только в предъявлении работникам комиссариата поддельной справки, но и в уклонении от прохождения воинской службы. Четыре раза юноша лично получал повестки, но не являлся в военкомат в назначенное время.

«Прокуратура Индустриального района города Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего хабаровчанина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Уклонение от прохождения военной службы» и «Использование заведомо подложного документа», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

В рамках этого преступления следователи возбудили ещё одно уголовное дело — правда, в отношении неизвестного лица. Оперативникам предстоит установить, кто, откуда и каким способом изготовил поддельную медицинскую справку.