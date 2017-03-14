Ледовые скульпторы из Хабаровска завоевали серебро на Аляске

В Соединённых Штатах Америки завершился международный чемпионат по ледовому искусству Ice Alaska World Ice Art Championships. Хабаровские скульпторы Вадим Полин и Иван Локтюхин завоевали в нём серебро за композицию «Мечтающий дух».

На первом этапе представители дальневосточной столицы работали с сингл-блоком — из одиночного куска льда они создали абстрактную скульптуру «Огненная сказка», но остались далеко от призовых мест. А в работе с мультиблоком, состоящим из 12 ледовых кубов, хабаровчане объединились с другими российскими художниками Эдуардом Пономаренко и Сергеем Заплатиным, которые победили в первой номинации.

«Второе место — хороший результат. Наши ребята большие молодцы, к тому же им очень повезло с партнёрами. Потому что они очень сильные скульпторы и художники. Наши ребята поучились у них. Работать в одной команде с такими партнёрами очень полезно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» президент Дальневосточной ледовой корпорации Сергей Логинов.

Победу в абстракции одержали художники из Китая. Они сделали ледового слона и назвали композицию «Детские развлечения». Третье место также осталось за представителями Поднебесной.

Участие в конкурсе также принял хабаровчанин Виталий Леднёв. Он работал в одной команде со скульпторами из США. За работу «Театр Кабуки: дух самурая» мастер также получил серебро, но в реалистичном направлении. Первыми стали представители Великобритании, создавшие композицию «1947» — дань Дэвиду Боуи.