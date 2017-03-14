Хабаровские лучники отличились на всероссийских соревнованиях

В Новочебоксарске прошли всероссийские соревнования по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участие в них приняли 78 человек из 20 регионов страны. Хабаровский край представляли Александр Зубарь и Денис Тен. Оба спортсмена показали отличный результат в своих дисциплинах и стали призёрами состязаний.

Александр Зубарь стал вторым в стрельбе из блочного лука, третье место занял Алексей Горячев из Санкт-Петербурга. Денис Тен уступил Игорю Мешкову из Подмосковья и завоевал серебро в упражнении W1. Бронзовым призёром стал другой представитель Московской области — Константин Донской.

«В личных финалах я уступил только представителю Бурятии Бадме Хаминдаеву. Параллельно прошёл традиционный всероссийский турнир по стрельбе из лука памяти заслуженного мастера спорта Ирины Солдатовой. Участие в нём принял 191 стрелок, я стал на этих состязаниях четвёртым», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Александр Зубарь.

Впереди спортсменов ждёт чемпионат России, который стартовал 13 марта в Чебоксарах. Борьба за медали начнётся сегодня и продлится до 16 марта. В прошлом году оба представителя Хабаровского края завоевали золотые медали на этих соревнованиях.