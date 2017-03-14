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В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог

В Хабаровске погрузчик провалился под землю во время уборки дорог
Отвечать за происшествие, скорее всего, будет строительный магазин
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В ночь на 14 марта в краевой столице, напротив арены «Ерофей», при уборке снега с обочин под землю провалился погрузчик. Застрявшую в яме спецтехнику засняли на камеру мобильного телефона очевидцы и выложили в популярную социальную сеть.

Подписчики паблика dtp_khv в Instagram выдвинули версии, что  причина происшествия — некачественная реконструкция проезжей части.

«Пипец! Вот это дороги!», — высказался пользователь molodeze (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«вот тебе и отсыпали райончик», — предположил bryakers.

«Позор таким Новым дорожным покрытиям. Одно слово: #Россия», — прокомментировал i_kazachenok.

 Колонна спецтехники МУП «Южное» убирала обочины от снежного бруствера вдоль улицы Павла Морозова. Работы проводили ночью, чтобы не затруднять движение днём в рабочее время. Но случившееся остановило работы. Фронтальный погрузчик задней частью продавил асфальтовое покрытие и провалился под землю. Собранная техникой куча снега так и осталась лежать неубранной.

«Мы не строим проезжую часть, мы только её обслуживаем. Фронтальный погрузчик при уборке прибордюрной зоны проезжей части по улице Павла Морозова провалился. Техника осталась цела, из строя не вышла. Аккуратно извлекли. Сейчас застройщик (ООО «Леруа Мерлен Восток» — прим. ред.) будет ликвидировать последствия провала», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник участка МУП «Южное».


 

 

По предварительной версии, причиной обвала стали работы по прокладке подземных коммуникаций со стороны строительной площадки, где возводят торговый комплекс. Представители «Леруа Мерлен» ответить на вопросы корреспондента смогут только по официальному запросу, направленному на имя руководства компании. 

 

 


 

После эвакуации погрузчика из огромной ямы, место ЧП огородили забором, перекрыв две полосы движения в сторону центра города. Ожидаемый коллапс в утренний час пик на этом участке дороги так и не случился. Городская автоинспекция оперативно организовала регулировку движения и хабаровчане ппочти без проблем добрались на работу.

 

 
 
«Ограничили движение. Транспорт движется по одной полосе в каждом направлении. В администрацию города было внесено предложение об изменении маршрутов общественного транспорта. Работают экипажи, обеспечивают безопасность дорожного движения, перенаправляют автомобилистов через улицу Краснореченскую», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску Александр Баранов.
 

 

При проверке документов у водителя спецтехники, потерпевшей крушение, полицейские выяснили, что мужчина не имеет водительского удостоверения. Фактически оно существует, только его действие приостановлено с осени 2016 года. Горожанина лишили права управлять транспортными средствами за езду в нетрезвом виде. Мужчина заявил, что не знал о том, что это ограничение действует и на спецтехнику.

 
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