На соревнованиях кинологов в Хабаровске выступило больше 50 команд

В дальневосточной столице завершились соревнования кинологов Хабаровского края. В них приняли участие не только профессиональные дрессировщики собак, но и любители, а также стражи правопорядка со своими питомцами. Кроме этого, на дистанцию впервые вышли дебютанты. Всего в краевых состязаниях по собаководству приняли участие больше 50 профессиональных команд.

Сотрудник управления МВД России по Хабаровскому краю Егор Темченко и его пёс по кличке Тайгер-Прайд-Чекист заняли третье место в квалификации «Защита-мини». Впервые на таком турнире выступила девятимесячная немецкая овчарка Альмира-из-Чёрной-Молнии. По словам кинолога Маргариты Багнюк, для того, чтобы четвероногий напарник неукоснительно выполнял команды, недостаточно одних лишь тренировок.

«Любовь, ласка! Собака — это не только спецсредство, которое должно выполнять команды. Это живое существо, которое требует хорошее отношение, хороший подход, уход», — объяснила корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Маргарита Багнюк.

По данным городского спортивно-кинологического клуба «Академия Дог», в номинации «Послушание — взрослые» победу одержал пёс Но На Алекс Альфонсо Блек Бой (домашняя кличка — Гордон). Также питомец забрал высшую награду в разделе «Защита — взрослые». Кроме того, собака и его хозяйка стали самым спортивным дуэтом.