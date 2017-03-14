Домработница стащила у хабаровчанина 115 тысяч рублей

Сегодня вторник, 14 марта 2017 года, 10:43
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
На донышке: бар во Владивостоке завлекает клиентов Шурыгиной
На территории Хабаровского аэропорта нашли боеприпас
На территории Хабаровского аэропорта нашли боеприпас
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
Во вторник в Хабаровске термометр покажет отметку выше нуля
Во вторник в Хабаровске термометр покажет отметку выше нуля
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
Регионы:


Популярное
вчера, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 08:32
Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
вчера, 19:25
Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
вчера, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 07:01
Очередной погодный сюрприз ждёт приморцев на выходных
час назад
Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
вчера, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
вчера, 20:55
Автобусы, игнорируя маршрут, не доезжают до Приморского океанариума
вчера, 17:40
Прививки от энцефалита в Хабаровском крае получили сто тысяч человек

Обсуждаемое
сегодня, 08:32
17

Во Владивостоке блокирован обледеневший проезд по Тигровой
вчера, 14:26
15

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
вчера, 12:45
13

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
вчера, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
вчера, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
вчера, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
час назад
3

Жительница Владивостока "выгуливала" микроволновку
вчера, 10:55
3

Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
вчера, 13:11
3

Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
вчера, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме 7 минут назад
Политолог Минченко научит губернаторов и депутатов оставаться в обойме
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 146



Система Orphus

Домработница стащила у хабаровчанина 115 тысяч рублей

Домработница стащила у хабаровчанина 115 тысяч рублей
Деньги он хранил в конверте, который нашла уборщица
только что
Происшествия | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске 46-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о краже. С соответствующим заявлением в полицию обратился житель Центрального района. Со слов мужчины, из его квартиры пропала крупная сумма денег — около 115 тысяч рублей. Сбережения потерпевший хранил как в рублях, так и в иностранной валюте.

Мужчина рассказал стражам закона, что в гости малознакомых людей он не приглашал, застолий не устраивал. Единственным человеком, на кого у него пало подозрение, была работница клининговой компании. При этом женщину хабаровчанин одну в квартире не оставлял, своего комплекта ключей у домработницы не было.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 городского управления МВД задержали местную жительницу. Раньше у неё не было проблем с законом. Подозреваемая во всём сразу созналась.

«Со слов задержанной, она знала, где потерпевший хранит денежные средства и во время одного из посещений квартиры совершила хищение конверта с купюрами. Деньги подозреваемая потратила на собственные цели», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На время расследования фигурантку уголовного дела полицейские оставили на свободе под подпиской о невыезде.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru