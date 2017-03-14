Домработница стащила у хабаровчанина 115 тысяч рублей

В Хабаровске 46-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела о краже. С соответствующим заявлением в полицию обратился житель Центрального района. Со слов мужчины, из его квартиры пропала крупная сумма денег — около 115 тысяч рублей. Сбережения потерпевший хранил как в рублях, так и в иностранной валюте.

Мужчина рассказал стражам закона, что в гости малознакомых людей он не приглашал, застолий не устраивал. Единственным человеком, на кого у него пало подозрение, была работница клининговой компании. При этом женщину хабаровчанин одну в квартире не оставлял, своего комплекта ключей у домработницы не было.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6 городского управления МВД задержали местную жительницу. Раньше у неё не было проблем с законом. Подозреваемая во всём сразу созналась.

«Со слов задержанной, она знала, где потерпевший хранит денежные средства и во время одного из посещений квартиры совершила хищение конверта с купюрами. Деньги подозреваемая потратила на собственные цели», — уточнили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

На время расследования фигурантку уголовного дела полицейские оставили на свободе под подпиской о невыезде.