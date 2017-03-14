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Новая котельная в Эвороне проработала всего неделю

Новая котельная в Эвороне проработала всего неделю
После десяти лет ожидания энергетики вновь используют старую технику
21 минуту назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В селе Эворон котельная, которую строили без малого 10 лет, вышла из строя через неделю после запуска. Чтобы хоть как-то обеспечить местных жителей теплом, коммунальщики вновь запустили старое оборудование. Оно постоянно ломается, а сельчане тем временем кутаются в пледы, чтобы согреться.

Сейчас отопление в квартирах поддерживают электрообогреватели: на севере Солнечного района до сих пор морозная погода. Местные жители закрывают одеялами окна и счищают наледь с подоконников. Температура воздуха в помещениях не превышает 18 градусов, по полу и вовсе гуляет ветер. Окончания строительства новой котельной в Эвороне ждали десять лет, но теперь вынуждены признать: «благодаря» ей в дома вернулась зима.

Тем временем на теплоцентрали работает бригада наладчиков: они исправляют ошибки строителей. Работники оценивают новые приборы более чем критически.

«Да здесь конь не валялся! Вообще! Никакой наладки никто не делал! Просто провода бросили и всё. Ещё никто всерьёз не знает, потянет она или нет. Ну должна. Работают же такие котельные! Но это надо всё испытывать», — пожаловался корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» мастер сетей подстанции Анатолий Шумкин.

Эксплуатирующая организация, которой досталась котельная, выявила целый ряд конструктивных недостатков. К остановке подачи тепла мог привести любой из них.

«Погрузка угля осуществляется погрузчиком — на высоту до 2-3 метров, в бункер. При выходе из строя погрузчика, затруднена будет подача угля, нужно будет где-то находить дополнительный погрузчик для загрузки угля в эту котельную. Просили мы у проектировщиков предусмотреть грейферный стационарный погрузчик, но почему-то, по каким-то причинам, этого нет», — рассказал генеральный директор коммунальной организации Аркадий Райлян.

После долгожданного запуска новая котельная вышла из строя через неделю: система золоудаления перестала работать. Кочегарам пришлось экстренно расконсервировать единственный пригодный к работе старый котёл, износ которого составляет практически 100 %.

«Котельная изношена, оборудование старое, но мы надеемся доработать до весны на этом оборудовании без поломок, благодаря нашему коллективу, рабочим, которые ремонтируют постоянно. Думаю, что посёлок не замёрзнет», — поделилась мастер котельной Наталья Крылова.

Почему новая теплоцентраль получилась недоработанной и все ли деньги потрачены по назначению, жители призывают разобраться прокуратуру. Поломку удалось наскоро устранить — теперь техника работает в тестовом режиме. Но скоро страховки в виде старой кочегарки не будет: очередную поверку старые котлы просто не пройдут.

 
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