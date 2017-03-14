В Амурске мужчина стащил у собутыльницы одежду, украв ключ от квартиры

К моменту задержания он успел ещё раз нарушить закон

Стражи правопорядка задержали в Амурске 36-летнего местного жителя. Его подозревают в краже одежды у приятельницы. Кроме того, выяснилось, что фигурант уже был судим в прошлом, а к моменту очередного задержания вновь успел набедокурить.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась жительница города Амурск. Женщина сообщила, что неизвестный похитил её личные вещи. Сумма ущерба от кражи, по её словам, составила около 22 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 36-летний знакомый заявительницы. Оперативники выяснили, что накануне кражи фигурант распивал спиртные напитки у потерпевшей дома. Когда хозяйка отвлеклась, мужчина стащил ключ от её квартиры. Позже, когда женщины не было дома, злоумышленник вернулся и похитил одежду. Свою добычу он продал, а деньги успел потратить.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурскому району, по факту преступления возбудили уголовное дело. Злоумышленника отправили в следственный изолятор — выяснилось, что в промежутке между кражей и задержанием он успел ещё раз нарушить закон.