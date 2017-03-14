Во вторник в Хабаровске термометр покажет отметку выше нуля

В городе солнечно и ветрено

В дальневосточной столице сегодня, 14 марта, преимущественно ясная погода. В течение дня возможна незначительная облачность. Также синоптики не исключают незначительных осадков в виде снега.

Температура воздуха в утренние часы составит -9...-7 градусов по Цельсию. После обеда потеплеет до -1...+1 градуса.

В Хабаровске изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду.