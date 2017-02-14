Хабаровский "Амур" остался без финна

Сегодня вторник, 14 февраля 2017 года, 20:29
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+
Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
День влюблённых во Владивостоке: 6 пар поженились, 16 – развелись
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
Жители Владивостока объявили войну "управляйкам"
Хабаровскую водку "с самолётом" сканируют на контрафакт не все гаджеты
Хабаровскую водку "с самолётом" сканируют на контрафакт не все гаджеты
Регионы:


Популярное
сегодня, 15:54
Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
сегодня, 11:34
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
сегодня, 15:21
Прогремевшую сегодня компанию КаскадСтрой предупреждала Генпрокуратура
вчера, 22:31
Следком: во Владивостоке два района схлестнулись из-за девушки
сегодня, 12:35
Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
сегодня, 00:33
В России расширят список запрещенных способов рыбалки
сегодня, 13:03
Япония не согласна, чтоб именем Щетининой назвали курильский остров
сегодня, 14:31
В центре Владивостока обрушилась проезжая часть
сегодня, 12:57
Роспотребнадзор добился наказания для производителя "Аллигатора"
сегодня, 11:16
На проспекте 100-летия Владивостока произошло три ДТП подряд

Обсуждаемое
сегодня, 15:54
14

Стало известно, из-за чего провалилась дорога в центре Владивостока
сегодня, 16:51
6

Жителей Владивостока лишили информации об отключениях света
вчера, 22:31
5

Следком: во Владивостоке два района схлестнулись из-за девушки
сегодня, 11:34
5

В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
сегодня, 13:20
3

Половина автоугонов на Дальнем Востоке происходит в Приморье
сегодня, 12:35
2

Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото
сегодня, 12:55
2

Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70
сегодня, 17:30
2

Профсоюзы, власть и работодатели Приморья подписали соглашение
сегодня, 00:33
1

В России расширят список запрещенных способов рыбалки
сегодня, 08:36
1

Рабочая неделя в Приморье завершится снегом и похолоданием
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки вчера, 17:55
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 323



Система Orphus

Хабаровский "Амур" остался без финна

Хабаровский "Амур" остался без финна
Команду покинул Кристиан Куусела
14 минут назад
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Финский форвард хабаровского «Амура» Кристана Куусела планирует продолжить нынешний сезон в Европе. Руководство клуба из дальневосточной столицы пошло навстречу легионеру и расторгло контракт по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кристиан Куусела провёл в составе «тигров» 52 игры, в которых набрал 21 результативный балл: забросил семь шайб и сделал 14 голевых передач, при показателе полезности «-3». По информации пресс-службы хабаровского клуба, финский форвард выполнил 39 силовых приёмов, получил 18 минут штрафа, блокировал 13 бросков, девять раз заставлял противника нарушить правила, а его среднее время на площадке составило 18 минут и 13 секунд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что нападающий перешёл в «Амур» в июне 2016 года. Кристиан Куусела являлся лучшим бомбардиром Финской хоккейной лиги. В дружину из дальневосточной столицы легионер пришёл вместе со своим соотечественником Теему Рамстедтом.

Скоро «Амур» останется без ещё одного игрока. Агентство сообщало, что после заключительного матча сезона команду покинет Илья Горохов. Встреча с ярославским «Локомотивом» станет заключительной в спортивной карьере защитника.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru