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Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками

Хабаровчанам "разрешили" ходить только под сосульками
Коммунальщики огородили подъезды жилого дома от остальной дворовой территории
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

Жители дома в квартале ДОС (Большой Аэродром) удивились нестандартному решению сотрудников коммунальной организации, которые занимаются уборкой снега и льда с крыш. По мнению рабочих, людям следует проходить непосредственно под сосульками. Длина некоторых ледяных наростов превышает один метр, из-за чего они представляют реальную угрозу здоровью человека. Своё мнение коммунальщики красноречиво выразили, двусмысленно отметив ограничительной лентой ту зону, в которой нельзя находиться.

Жителям здания, которые следуют «предписанию» рабочих, ничего не остаётся, кроме как проходить до подъезда с риском для здоровья. Неизвестный хабаровчанин обсмеял запрет — он прикрепил к ограничительной ленте самодельное объявление. Фотографии с текстом послания обнародовал житель города Дмитрий Королёв.

«- С крыши падают сосульки, нужно что то делать! – Повесим ленту так, чтобы к дому можно было пройти только под крышей», — в шутку написал хабаровчанин, оставшийся неизвестным (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в краевом центре начали убирать наледь и снег с крыш зданий раньше срока. Так, кровлю одной из пятиэтажек дальневосточной столицы рабочие приводили в порядок без спецснаряжения. Придомовую территорию они оградили от прохожих только с одной стороны. Подобные нарушения техники безопасности встречаются в Хабаровске повсеместно, о чём горожане сообщают в социальных сетях. За соблюдением необходимых правил при уборке снега и льда наблюдает краевой Следком.

 
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