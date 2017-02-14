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Хабаровчанин чуть не обогатился за счёт ювелирного салона

Хабаровчанин чуть не обогатился за счёт ювелирного салона
Он вынес из торговой точки перстень стоимостью в 92 тысячи рублей
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровске полицейские раскрыли грабёж в ювелирном магазине. Местный житель выбежал из торгового зала с дорогим перстнем и скрылся. Продать драгоценность злоумышленник не успел: его по горячим следам задержали правоохранители.

В полицию поступило сообщение от представителя магазина по продаже золотых украшений. По его словам, в ювелирный салон под видом покупателя вошел мужчина, который осмотрел витрины с драгоценностями и попросил показать ему золотой перстень. Во время примерки злоумышленник надел кольцо, выбежал из торгового зала и скрылся. Ущерб работники магазина оценили в 92 тысячи рублей.

Фигуранта задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что хотел продать перстень скупщикам. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, украденную драгоценность у мужчины изъяли и вернули коммерсантам.

Похожим способом попыталась обмануть персонал ювелирного магазина другая жительница дальневосточной столицы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», во время примерки девушка подменила золотую цепочку на серебряную и скрылась с украшением. Похищенное имущество она успела продать, а деньги потратить.

 
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