В Хабаровске появились "Добрые пакеты" для нуждающихся

В краевой столице начали собирать «Добрые пакеты» для нуждающихся. В бумажные сумки добровольцы упаковали наборы для малышей из домов ребёнка, пожилых людей, а также для бездомных собак. Купить такие презенты можно в восьми точках: торговых центрах, аптеках, магазинах.

Акция началась в Хабаровске 5 января и стала регулярной. Приобрести «Добрый пакет» можно на кассах учреждений, которые поддерживают проект. Стоимость набора не превышает 300 рублей. В пакетах для малышей собраны подгузники, ватные палочки, детское мыло и другие гигиенические средства. Пожилых людей радуют сладостями, чаем, шампунями, а бездомным животным покупают корм. После покупки наборы остаются на кассах, затем волонтёры собирают их и развозят по учреждениям и приютам. Первую партию уже отдали в дом ребёнка.





«Сейчас мы работаем над тем, чтобы на сайте Добрыйхабаровск.ру появилась карта мест, где можно купить «Добрый пакет». Там же мы выкладываем отчёты о том, куда попали эти подарки. Помимо этого, ищем партнёров — любой бизнес может присоединиться к акции, разместить пакеты у себя и таким образом помогать нуждающимся», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель движения «Добрый Хабаровск» Ксения Божок.

По вопросам сотрудничества и поддержки проекта можно связаться с организаторами акции по телефону: 94-33-61.