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В Хабаровске Следком следит за правильной очисткой крыш от снега

В Хабаровске Следком следит за правильной очисткой крыш от снега
Правоохранители предупредили, что нарушителей ждёт уголовная ответственность
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице следователи обратили внимание предпринимателей, которые занимаются очисткой крыш домов от снега и льда, на обязательные правила, которые им нужно соблюдать. По словам правоохранителей, если работы не будут отвечать требованиям безопасности, то бизнесменов привлекут к уголовной ответственности.

«Следственное управление рекомендует привлекать для проведения работ на высоте лиц, прошедших обучение по специальности «Промышленный альпинизм» и имеющих специальную подготовку. В случае проведения работ неподготовленным человеком возникает угроза жизни и здоровью как работнику, так и прохожим, так как падение с большой высоты массы снега и льда грозит причинением различного вреда здоровью людей, вплоть до летального исхода. При некачественной организации работы по очистке кровли также могут получить повреждения автомобили, рекламные конструкции, кондиционеры, окна, козырьки», — сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в краевом центре начали убирать наледь и снег с крыш зданий раньше срока. Так, кровлю одной из пятиэтажек дальневосточной столицы рабочие приводили в порядок без спецснаряжения. Придомовую территорию они оградили от прохожих только с одной стороны. Подобные нарушения техники безопасности встречаются в Хабаровске повсеместно, о чём горожане поделились в социальных сетях.

 
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