В Хабаровске полиция поймала 16-летнюю беглянку с Сахалина

Юная автостопщица с Сахалина оказалась в хабаровском Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей после того, как самовольно покинула дом в поисках приключений. Своё путешествие 16-летняя девушка вместе со старшей подругой начала в городе Оха, откуда добралась до Холмска, пересекла Татарский пролив на пароме до посёлка Ванино Хабаровского края и автостопом доехала до столицы региона.

Там путешественница привлекла внимание сотрудников транспортной полиции: на железнодорожном вокзале подруги громко разговаривали и выражались нецензурной бранью. Стражи порядка составили на нарушительниц административные протоколы. Тогда же они и выяснили, что одна из девушек ещё не достигла возраста в 18 лет.

В отделении по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте 16-летняя правонарушительница призналась, что самовольно ушла из дома. Она рассказала, что мечтает побывать в разных городах Дальнего Востока без сопровождения родителей. При этом с собой у девушки был только паспорт, СНИЛС и медицинский полис — больше никаких личных вещей.

«Я связывалась с мамой девочки. Женщина рассказала стражам правопорядка, что её несовершеннолетняя дочь уже сообщила о своем нахождении в Хабаровске. Ранее девочка уже уходила из дома, в связи с чем состояла на учёте в правоохранительных органах за самовольный уход и бродяжничество. С 20-летней подругой её дочь знакома всего месяц, и мама категорически против этого общения», — поделилась инспектор отделения по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте Вера Денисова.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальнему Востоку, в связи с тем, что в установленный законом срок 16-летняя жительница Сахалинской области не может быть передана законным представителям, принято решение о помещении девочки в хабаровский краевой Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.