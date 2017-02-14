В Нанайском районе женщине "обрезали" расчёт при увольнении

Прокуратура Нанайского района взыскала с организации деньги, которые руководитель незаконно удержал со своего сотрудника при увольнении. Надзорное ведомство провело соответствующую проверку на основании обращения жительницы села Троицкое.

В районную прокуратуру поступило заявление от бывшей работницы ООО «Каравай». Женщина сообщила, что была трудоустроена на этом предприятии, но расторгла договор с работодателем по собственной инициативе. При выплате расчёта часть денег с неё удержали — руководство объяснило это тем, что сотруднице уже перечисляли ранее заработную плату. Кроме этого, жительнице Троицкого не оплатили ежегодный отпуск.

Результаты проверки стали поводом для внесения в адрес руководства ООО «Каравай» представления об устранении нарушений трудового законодательства. Руководитель оставил это без внимание, и прокурор Нанайского района обратился в суд.

«Решением Нанайского районного суда требования прокурора удовлетворены. Действия ООО «Каравай» признаны противоречащими закону, в пользу бывшего работника взысканы недополученные денежные средства и компенсация за нарушение сроков их уплаты. Кроме того, по постановлениям прокурора района ООО «Каравай» и его директор привлечены к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права», и им назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 31 тысяча рублей», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

ООО «Каравай» и директор этой организации не согласились с постановлением государственного инспектора труда и обратились в суд с жалобой. Однако постановление о привлечении их к административной ответственности оставили без изменения.