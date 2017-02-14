Хабаровские художники проведут выставку о "дальневосточном гектаре"

Внимание студентов Хабаровского края к «дальневосточному гектару» привлекут картинами. Выставку «Арт ДВ-гектар» организует отделение Творческого Союза художников России совместно с общественной молодёжной палатой при краевой Законодательной Думе. Увидеть пейзажи можно будет уже завтра, 15 февраля, в здании регионального парламента. После этого работы выставят в вузах дальневосточной столицы.

В Думе картины будут вывешены 15 и 16 февраля, после этого основную часть работ перевезут в Тихоокеанский государственный университет. Там выставку сопроводят специальными лекциями о «дальневосточном гектаре». Также «Арт ДВ-гектар» пройдёт в институте культуры и университете экономики и права. Студентам покажут больше 20-ти работ восьми художников Хабаровского края, в том числе Алексея Черкасова, Ильи Керницкого и Сергея Генералова.

«Мы хотим показать через творчество, через искусство, что у нас в крае есть красивейшие места, где можно взять гектар. У нас некоторые студенты и не видели этих красот — живут в городе и редко выезжают за его пределы. Молодые люди должны видеть, что внимание к «гектару» привлекает не только правительство и федеральные структуры, но и творческие объединения», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член Творческого союза художников России Евгений Петешев.

Организаторы выставки планируют показать её и в учебных заведениях Комсомольска-на-Амуре, поэтому точные сроки завершения «Арт ДВ-гектар» ещё неизвестны. Если проект получит отклик, художники планируют выйти на более крупный масштаб и отправиться в специальном поезде с надписью «Дальневосточный гектар» из Хабаровского края до Москвы.

«Планируется, что это будет отдельный вагон, в нём будут ехать художники, которые проведут серию выставок и курсы лекций в разных регионах страны. Это глобальный проект, пока он только в планах», — отметил Евгений Петешев.

Это не первая акция хабаровских художников в поддержку «дальневосточного гектара». Агентство писало, что в крае выпустили специальную коллекцию календарей с картинами местных живописцев, которые призывают жителей региона взять свой «гектар». Серия полиграфических продуктов включает восемь работ четырёх хабаровских живописцев: Алексея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного.