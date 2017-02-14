Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70

Новый автобусный маршрут № 70, соединяющий Волочаевский городок, улицу Местную и Лейтенанта Орлова, власти дальневосточной столицы обещали запустить в начале 2017 года. Однако и в середине февраля пассажиры не видят машин на линии. Оказалось, что в дело вмешалось УФАС по Хабаровскому краю, которое приостановило действия управления транспорта и не допустило перевозчиков к работе.

«Мы провели конкурс, признали победителя и готовы были выдать ему документы, но перевозчик, которого мы не допустили из-за задолженности по налогам, пожаловался в УФАС. Ведомство приостановило все наши действия», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.

Рассматривать дело о победителе конкурса в региональном управлении антимонопольной службы будут 20 февраля. До этого срока пассажиры не увидят на линии автобусов маршрута № 70, а также № 62, который должен был возить жителей Южного микрорайона на Амуркабель.

«Перевозчики готовы работать, машины у них есть, но люди, которых мы не допустили за неуплату налогов, жалуются», — отметил Сергей Суковатый.

Агентство писало, что новый маршрут ввели после того, как в Хабаровске расширили и заасфальтировали дорогу к Волочаевскому городку.