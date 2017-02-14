Питерские угонщики оставили хабаровчанина без Mercedes за 8,5 миллиона

Владелец гостиницы припарковал свою машину, а через пять минут её угнали

В Санкт-Петербурге у директора хабаровской гостиницы угнали Mercedes-Benz G чёрного цвета. Дорогостоящую иномарку 2015 года выпуска похитили поздним вечером у дома № 2 по улице Чистяковского, недалеко от частной гостиницы в Приморском районе.

Как сообщает газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на «Оперативное прикрытие», по предварительной информации, 28-летний бизнесмен, который приехал в Северную столицу по делам, припарковал свой автомобиль около 23:00 и отлучился. Угон зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, что похитители проникли в машину уже через пять минут после ухода её владельца и скрылись на ней в неизвестном направлении.

Не обнаружив на месте своего Mercedes, бизнесмен сразу написал в полицию заявление об угоне. Материальный ущерб пострадавший хабаровчанин оценил в 8,5 миллиона рублей. Стражи правопорядка Санкт-Петербурга устанавливают местонахождение иномарки. Преступник попал в объектив камер, у полицейских есть его фоторобот. Возбуждено уголовное дело.

На следующий день без люксовых машин остались ещё трое автолюбителей, находящихся в Санкт-Петербурге. Ключи от одной из иномарок злоумышленники вытащили из кармана куртки владелицы Mersedes-Benz ML 350, когда она делала покупки в магазине.