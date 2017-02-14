Хабаровчане вошли в ТОП-10 чемпионата России по ездовому спорту

Сегодня вторник, 14 февраля 2017 года, 12:17
Хабаровск в объективе: подборка к дню рождения YouTube
Хабаровск в объективе: подборка к дню рождения YouTube
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
Оставшимся без зарплаты морякам Дальнего Востока помогут юристы
Оставшимся без зарплаты морякам Дальнего Востока помогут юристы
В Хабаровске рабочие рискуют здоровьем при очистке крыш от снега
В Хабаровске рабочие рискуют здоровьем при очистке крыш от снега
В Хабаровске раньше обычного распустилась верба
В Хабаровске раньше обычного распустилась верба
Регионы:


Популярное
вчера, 17:16
Громкое дело Нонны Лепёхиной вышло на финишную прямую
вчера, 12:33
В Приморье продолжают тонуть автомобили
вчера, 17:45
Следователи заинтересовались гибелью женщины в хабаровском бассейне
вчера, 13:18
Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
вчера, 22:31
Следком: во Владивостоке два района схлестнулись из-за девушки
полчаса назад
В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 13:37
Одна из улиц Владивостока превратилась в каток
вчера, 17:02
Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского
вчера, 17:55
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
вчера, 17:00
Администрацию Комсомольска наказали за некорректную сделку с землёй

Обсуждаемое
вчера, 17:16
6

Громкое дело Нонны Лепёхиной вышло на финишную прямую
вчера, 13:18
5

Ростуризм о Приморье: круизные лайнеры, подлодки и километровые пляжи
вчера, 22:31
5

Следком: во Владивостоке два района схлестнулись из-за девушки
вчера, 17:55
4

ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
вчера, 20:02
3

Во Владивостоке начали восстанавливать детскую площадку на Бестужева
полчаса назад
3

В День влюблённых во Владивостоке сорвались две свадьбы
вчера, 12:38
2

"Единая Россия" готовит порядка 2000 участков для партийных праймериз
вчера, 17:02
2

Приморский художник нарисовал Серёгу Питерского
вчера, 18:09
2

Детский отдых в Приморье: стоимость путёвок доходит до 60 тысяч рублей
вчера, 17:47
2

Краевая детская библиотека объявила День книгодарения
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки вчера, 17:55
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора 10.02.2017
"Открытое правительство" займётся совершенствованием санэпиднадзора


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 276



Система Orphus

Хабаровчане вошли в ТОП-10 чемпионата России по ездовому спорту

Хабаровчане вошли в ТОП-10 чемпионата России по ездовому спорту
Участие в таких соревнованиях — само по себе круто, считают каюры
только что
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: предоставлены Станиславом Маевым

Хабаровские спортсмены не смогли подняться на пьедестал почёта первого официального чемпионата России по зимним видам ездового спорта. Несмотря на это, они удовлетворены и своим участием в важных соревнованиях, и соперничеством на трассах.


 

 

 

«Чемпионат России — уже само по себе звучит гордо и круто. И круто, что мы тут побывали. Когда сюда ехали, знали, что конкуренция будет на уровне, но не подозревали, что на таком высоком. С развитием ездового спорта меняется не только снаряжение, но и собаки. К сожалению, привычные нам хаски здесь выглядят иначе. Они здесь совершенно другие. Это даже не собаки, это реальные «машины». Круче них только ездовые метисы — это будущее нашего спорта. И чем круче смесь, тем больше дури и мощи в таких четвероногих. Другие северные ездовые были представлены в единственном экземпляре: наш самоед из Хабаровска и один маламут из Санкт-Петербурга», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представитель сборной команды Хабаровского края, каюр Станислав Маев.

 

 
 

Как писало агентство, для участия в чемпионате России в Тверскую область отправились трое местных спортсменов: каюры Станислав Маев и Евгений Муромцев, а также лыжница Наталья Наумова. Также в состав сборной вошли судья Мария Маева и помощник команды Елена Кошмелева. Четвероногими коллегами спортсменов стали ездовой метис Бон-Бон, сибирские хаски Ник и Сёма, самоед Беляш и доберман Бэйн. У спортсменов и собак на месте проведения гонок было чуть больше суток на то, чтобы акклиматизироваться и познакомиться с трассой.


 

 

«Она оказалась очень интересной: среди вековых сосен, много поворотов, собакам нравилось петлять по лесу. Снега, правда, чересчур много. Вдобавок к температуре — всего −5 — −3 С° — трасса превращалась в кашу: собаки проваливаются, помогать им тяжело, потому что при каждом толчке ногой сам вязнешь по колено», — поделился Станислав Маев.


 

 

По итогам двухдневного чемпионата каюры Муромцев и Маев, выступавшие с упряжками из двух собак, заняли в своей дисциплине девятое и десятое места соответственно. От лидера гонки их отделяло больше восьми и одиннадцати минут. Наталья Наумова в скиджоринге с одной собакой стала шестой.


 

 

«В организации соревнований ничего сверхъестественного замечено не было, но некоторые моменты мы возьмём на вооружение при организации своих состязаний в будущем. Общее впечатление от соревнований положительное. Попав в десятку лучших спортсменов России, мы, конечно, расстроились, что не смогли взойти на пьедестал, но рады приобретённому опыту, а также знакомству и живому общению с интересными и близкими по духу людьми», — добавил Станислав Маев.


 

 

Всё же одну медаль хабаровчане привезут домой. В рамках чемпионата России представители национальной федерации ездового спорта наградили победителей и призёров кубка ФЕС России 2016 года по бесснежным дисциплинам. В нём также отличился Маев, занявший в общероссийском зачёте второе место в кани-кроссе с одной собакой.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru