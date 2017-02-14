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Хабаровск в объективе: подборка к дню рождения YouTube

Хабаровск в объективе: подборка к дню рождения YouTube
РИА "Восток-Медиа" собрало самые красивые видеоролики о дальневосточной столице
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: googlehot.ru; видео — YouTube

Сегодня, 14 февраля, свой день рождения отмечает самый популярный видеохостинг — YouTube. Сайт, который предоставляет своим пользователям услуги хранения, доставки, показа и монетизации роликов, на сегодняшний день является вторым в мире по количеству посетителей. А история его успеха началась 12 лет назад — в этот день в 2005 году трое бывших работников электронной платёжной системы PayPal основали компанию YouTube в Калифорнии.

Проект основан на технологии Flash Video, которая позволяла получить хорошее качество записи ролика при относительно небольшом объёме передаваемых по сети Интернет данных. Самым первым видео на хостинге стал 18-секундный ролик любительской съёмки в зоопарке Сан-Диего — его разместили 23 апреля 2005 года. YouTube быстро набрал популярность, опередив социальную сеть MySpace, и уже в ноябре 2006 года его приобрела компания Google за 1,65 миллиарда долларов США. В ноябре 2007 года была запущена русскоязычная версия видеохостинга, а в июле 2010 года корпорация Google объявила о поддержке IMAX на YouTube.

РИА «Восток-Медиа» предлагает жителям дальневосточной столицы разнообразить 14 февраля. Пока влюблённые, компьютерщики и любители книг обмениваются приятными словами и подарками, мы подготовили небольшую подборку видеороликов о Хабаровске, размещённых на YouTube.

Хабаровск с квадрокоптера.

Автор ролика — Анна Мильштейн. Видео снято к 158-му дню рождения дальневосточной столицы.

Города России — Хабаровск.

Небольшой ролик об истории дальневосточной столицы, размещённый на канале «Политическое обозрение».

Хабаровск с воздуха.

Видеосъёмка с помощью квадрокоптера, разместил пользователь YouTube Олег Андреевич.

Хабаровск с высоты полёта.

Съёмка команды «Сверхвидео».

«Хороший ролик про Хабаровск».

Трёхминутное динамичное видео, размещённое на канале-тёзке нашего города.

 
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