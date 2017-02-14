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В Хабаровском крае лётчики ВВО отработали сложный пилотаж

В Хабаровском крае лётчики ВВО отработали сложный пилотаж
В регионе прошли учения для экипажей бомбардировщиков Су-34
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: sukhoi.org

В Хабаровском крае экипажи бомбардировщиков Су-34 на учениях отработали элементы простого и сложного пилотажа. Тренировочные полёты они выполнили в рамках боевой подготовки войск. Так пилоты не только совершенствуют свои навыки, но и готовятся к конкурсу «Авиадартс», отборочный этап которого состоится в марте.

«В ходе тренировочных полётов ряд экипажей Су-34 отработал простой и сложный пилотаж на малых и средних высотах, полёт в заданный район, посадку на аэродром в сложных метеоусловиях», — сообщает «Интерфаксу» пресс-служба Восточного военного округа.

Кроме того, все лётчики отработали уход от средств поражения условного противника и пилотирование по заданному маршруту, а также выполнили упражнения по аэронавигации. На одном из полигонов округа экипажи сбросили бомбы на одиночные наземные цели.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новые многофункциональные бомбардировщики Су-34 испытали в Восточном военном округе в январе. Представители ВВО начали принимать новые боевые самолёты в ноябре 2016 года. В мае пять «сушек» направили в часть недалеко от Комсомольска-на-Амуре с Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Ещё столько же самолётов поступило в Хабаровский край в конце августа. Завершающая партия бомбардировщиков прибыла в регион в декабре — её получил аэродром Хурба.

 
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