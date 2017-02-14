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В Хабаровске рабочие рискуют здоровьем при очистке крыш от снега

В Хабаровске рабочие рискуют здоровьем при очистке крыш от снега
Они ходят по кровле без страховки и не ограждают придомовую территорию полностью
11 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

В дальневосточной столице рабочие приступили к очистке крыш от снега и льда, но решили пренебречь правилами техники безопасности. Опасную для здоровья трудовую деятельность засняли на видео неравнодушные хабаровчане, которые из окна своего дома увидели, как по кровле соседнего здания разгуливают люди с лопатами в руках. Свои кадры жители города сопроводили едкими комментариями.

«Вот как у нас узбеки чистят крышу. Бедных, загнали без страховки. Если повезёт, может, какой-нибудь упадёт, поржём. Ничего не оградили, в плане подъездов, вон, бабка чешет, может ей на голову сверху... Один стоит и смотрит, наверное, когда кто-нибудь упадёт, чтобы оттаскивать», — рассказал своим зрителям горожанин.

Видео появилось в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». Автора поста удивило не только нарушение техники безопасности со стороны рабочих, но и реплики оператора.

«Ограждение на кровле отсутствует. При несчастном случае снегоуборщикам грозит полет с 20-метровой высоты, а работодателя ждут немалые штрафы и уголовная ответственность. Однако, еще больше поражают комментарии авторов видео за кадром - своим неприкрытым цинизмом», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Некоторые подписчики группы согласились с автором поста. Однако, по мнению других, это была всего лишь шутка, чего нельзя сказать о проведении работ на крыше без страховки.

«Парень подошёл к ситуации с юмором, вышло классно) Он не виноват, что они полезли на крышку без страховки)) это был их выбор, никто не принуждал))» — написал Михаил Солнышков.

Подобные нарушения техники безопасности встречаются в Хабаровске повсеместно. Своими наблюдениями об аналогичных ситуациях поделились жители города в социальной сети.

«у нас сегодня точно так же. без страховки, без ограждения вокруг дома. в 20 метрах от дома гуляют дети», — сообщил Александр Курилов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в краевом центре коммунальщики приступили к уборке крыш раньше срока. Сброшенный с кровель снег практически сразу начал таять. Ближе к вечеру, когда температура воздуха слегка понизилась, он подмёрз, и горожанам пришлось возвращаться домой с работы по скользкому тротуару.

 
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