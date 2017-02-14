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Около половины хабаровчан заводит служебные романы

Около половины хабаровчан заводит служебные романы
Чаще других этим "грешат" медики, бухгалтеры и IT-специалисты
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Большую часть своей жизни люди проводят на работе. Неудивительно, что зачастую там же они встречают свою любовь, вступают в брак с коллегами и заводят детей. Накануне 14 февраля специалисты интернет-портала «Зарплата.ру» опросили 950 хабаровчан и выяснили, что половина из них когда-либо состояли в романтических отношениях с коллегами или до сих пор крутят служебные романы.

Каждый десятый житель дальневосточной столицы приходит в офис с особенным настроением: 15 % опрошенных признались, что в данный момент встречаются с коллегой. Ещё 11 % рассказали, что флиртуют на работе, а четыре процента поддерживают отношения формата «секс-онли». В браке с коллегами состоят 9 процентов хабаровчан. Около 17 % опрошенных не смогли чётко обозначить свою связь с сослуживцами противоположного пола.

Больше половины жителей Хабаровска — 59 % — рассказали, что у них хотя бы раз в жизни был роман на работе. Остальные горожане (41 %) предпочитают не смешивать работу и отношения, при этом у 19 % респондентов есть дети от нынешних или бывших коллег.

«Чаще других отношения с коллегами заводят IT-специалисты, медицинские работники, бухгалтеры, а также сотрудники отдела рекламы и маркетинга. Менее всего заинтересованы в романах на работе представители строительной и промышленной сферы, впрочем, у них просто нет возможности закрутить роман: там чаще всего работают мужчины», — прокомментировала руководитель пресс-службы портала Ольга Павлюченко.

Среди хабаровчан, которые сейчас состоят в браке, 7 % поддерживают внебрачные отношения и секс на работе, а 11 % не отказались бы от флирта с коллегами. При этом почти треть влюблённых горожан вынуждены скрывать свои отношения от руководства. Ещё у 52 % опрошенных нет чёткой корпоративной политики по этому вопросу. Беспрепятственно встречаться с сослуживцами могут только 17 % респондентов.

 
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