В Хабаровске раньше обычного распустилась верба

В дальневосточной столице скорое наступление весны ощущается не только по изменениям показателей термометра. Приход тепла в Хабаровск сопровождается природной аномалией — раньше времени начала распускаться верба. Пробудившееся растение заметили местные жители в пригороде краевого центра.

«13 февраля. Уже верба распускается», — сообщил зрителям горожанин, который прислал видео с мобильного телефона на телеканал «Вести-Хабаровск».

Это не первый подобный случай на Дальнем Востоке за последние несколько лет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2014 году верба «проснулась» в конце января. Растение распустило свои почки в сорокаградусный мороз. Цветущую вербу тогда заметили жители города Амурска, посёлков Эльбан, Болонь и Найхин Хабаровского края, а также соседней Амурской области.

Новая рабочая неделя встретила жителей краевого центра теплом. Ранее агентство сообщало, что вторник также будет комфортным по температуре и солнечным, осадков не ожидается. Но в четверг, 16 февраля, горожан снова ждёт снег с приходом западного циклона. В начале следующей недели температура воздуха ночью опустится до -21...-16 градусов по Цельсию, а днём воздух будет прогреваться до -7…-2 градусов. Во время циклона потеплеет до -15…-10 градусов в тёмное время суток, днём же прогнозируется -13…-8 градусов. После прохождения снега погода начнёт возвращаться к своей норме. Лютых морозов в дальневосточной столице этой зимой, по словам синоптиков, больше не будет. Наоборот, по прогнозам специалистов, жителей Хабаровска ждёт ранняя весна. Март будет тёплым и малоснежным.