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Хабаровский "Амур" попытается обыграть "Динамо" впервые за семь лет

Хабаровский "Амур" попытается обыграть "Динамо" впервые за семь лет
Сегодня "тигры" проведут матч со столичной командой
5 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровская хоккейная команда «Амур» после недельной паузы возобновляет серию выездных матчей, которая для «тигров» станет заключительной в этом сезоне. Сегодня, 14 февраля, подопечные Андрея Мартемьянова скрестят клюшки со столичным «Динамо». Встреча пройдёт в «ВТБ Ледовом дворце» и начнётся в 19:30 по московскому времени.

В 16 встречах с «бело-голубыми» хабаровчане праздновали победу лишь дважды, последний раз это произошло в 2010 году. Однако «Амур» шансов на успех не теряет — несмотря на то, что «тигры» давно упустили все возможности на попадание в плей-офф, команда Андрея Мартемьянова рук не опустила и набрала неплохой победный ход, одержав четыре победы подряд. После удачного выступления в Новосибирске хабаровчане добавили в свою копилку ещё три очка, но с 12-й строчки турнирной таблицы на Востоке так и не ушли.

Столичное «Динамо» прочно обосновалось в зоне плей-офф — у команды Сергея Орешкина 104 очка, с этим активом москвичи занимают четвёртую строчку турнирной таблицы в Западной конференции КХЛ. В последних пяти матчах «бело-голубые» одержали четыре победы. Выигрышную серию прервал магнитогорский «Металлург». Не смогут помочь москвичам Мэт Робинсон и капитан команды Алексей Терещенко — игроки находятся в списке травмированных.

 
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