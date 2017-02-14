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В Хабаровске влюблённые и IT-шники в числе первых обменяются книгами

В Хабаровске влюблённые и IT-шники в числе первых обменяются книгами
Международное сообщество отмечает сразу три праздника
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира празднуют День святого Валентина, или День всех влюблённых. Своеобразным героем, благодаря которому эта дата стала особенной, считают христианского священника Валентина. Он тайно, вопреки запрету римского императора Клавдия, венчал легионеров армии с их возлюбленными, за что и поплатился жизнью.


 

Впоследствии священнослужитель был канонизирован католической церковью как мученик, пострадавший за веру. Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днём святого Валентина в 496 году. С 1969 года в результате реформы богослужения святого Валентина изъяли из литургического календаря католической церкви вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны. Впрочем, и до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций празднования этого дня. В наше время День святого Валентино стал неформальным праздником влюблённых. Парни и девушки дарят друг другу «валентинки» — открытки в форме сердечек с нежными признаниями, говорят о своих чувствах и устраивают романтические сюрпризы.


 

Кроме этого, 14 февраля — неофициальный, но широко отмечаемый в сфере IT-технологий День компьютерщика. Дату выбрали не случайно: в 1946 году в этот день научному миру и всем заинтересованным продемонстрировали первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I. Разработку вычислительной машины спонсировала американская армия, которой компьютер был необходим для проведения военных расчётов, планирования и программирования, а также для для обсчёта баллистических таблиц артиллерии.


 

К разработке концепции нового вычислительного устройства инженеры приступили в 1943 году. ENIAC I проработал до 23 часов 45 минут 2 октября 1955 года, а потом был разобран.


 

Также с 2012 года мировое сообщество отмечает Международный день дарения книг. Инициатива его появления принадлежит американке Эмми Бродмур — основательнице сайта детской книги в США и многодетной матери. Вопрос одного из сыновей о том, почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Обращаясь к знакомым блогерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение Дня дарения книг 14 февраля.


 

Идею подхватили миллионы людей по всему миру, благодаря чему праздник стал международным. Сегодня в этот день принято дарить книги — в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению по тем или иным причинам ограничены. Но и обычные любители печатного слова будут рады такому подарку от своих близких.


 
 
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