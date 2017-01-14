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"Амур" одержал самую крупную победу в сезоне

"Амур" одержал самую крупную победу в сезоне
Вячеслав Ушенин заработал в матче дубль, а Юха Метсола — очередной "сухарь"
17 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Победа хабаровской хоккейной команды «Амур» над рижским «Динамо» стала самой крупной для дальневосточников в нынешнем сезоне КХЛ. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», «тигры» сегодня, 14 января, расправились с гостями со счётом 5:0.


 

 

Рижане, известные тем, что показывают в первом периоде высокие скорости, в этот раз оказались неверны этой тактике — вероятно, сказалась усталость гостей после победы над приморским «Адмиралом», которая была два дня назад. Отрезок получился вязким. Несмотря на это, «Амур» явно выглядел на льду сильнее. Распечатать ворота Яниса Калниньша могли Дмитрий Лютов, Вячеслав Литовченко и Владислав Ушенин. «Динамовцы», несмотря на размеренный такт игры, не были безобидными. Пару раз они заставили поволноваться голкипера «тигров» Юху Метсолу, один от шайбы он успел отбиться лезвием конька.


 

 

Первое численное преимущество, заработанное хабаровчанами на 8-й минуте, пользы им не принесло. За две минуты отсутствия Робертса Липсбергса хоккеисты «Амура» не успели создать опасных моментов. Под занавес периода обе команды оказались в усечённых составах: рижский нападающий Георгс Головков чересчур грубо сыграл у борта против Вячеслава Ушанина, так что его брат Владислав решил вступиться кулаками. После потасовки драчуны получили по две штрафных минуты.


 

 

С аналогичного удаления начался и второй период: после атаки на ворота рижан стычка произошла между Марисом Бичевскисом и Томашем Зогорной. Когда составы соперников восполнились, «Амур» открыл счёт. На 23-й минуте Виталий Атюшов передал шайбу на синюю линию Кириллу Капустин, а тот с наката отправил её в ворота Яниса Калниньша. Последний просто не ожидал такого нападения. Рижане попытались оспорить этот гол, но судьи после просмотра видеоповтора шайбу засчитали — 1:0.


 

 

Ещё одна шайба в раму рижан легла на «экваторе» матча: отличились братья Ушенины. Владислав протащил её по бортику в зону гостей, дождался, когда его догонят коллеги по звену, передал брату, а Вячеслав отправил её в дальнюю от себя «девятку» — 2:0.


 

Восстановить паритет «динамовцы» попытались на 35-й минуте, когда Вячеслав Ушенин уехал на две минуты «отдыхать» за атаку соперника, не владеющего шайбой. Правда, гости тут же чуть не заработали нарушение в атаке. Несмотря на меньшинство, «тигры» продолжали атаковать, а как только составы сравнялись, снова изменили счёт. Теему Рамстед передал шайбу с фланга на Кристиана Кууселу, который вовремя подлетел на расстрельную позицию — 3:0. После этого в перерыве болельщики обсуждали то, что хабаровских хоккеистов поддерживает Богородица. Агентство ранее писало, что хоругвь с изображением Божьей Матери повесили под сводами «Платинум Арены» рядом со свитерами игроков клуба.


 

 

На третий временной отрезок «тигры» вышли с явным намерением добить соперников. Они сохранили высокие скорости и доминировали в зоне гостей. На 45-й минуте матча Вячеслав Ушенин, воспользовавшись численным преимуществом, оформил дубль. Он прошёл без сопротивления по флангу, прицелился и отправил в ворота Яниса Калниньша четвёртую шайбу. Ещё через полторы минуты сирена подтвердила очередной гол «Амура». На свой счёт его записал Ян Коларж, который на пятачке забросил шайбу на добивании — 5:0.


 

За 2 минуты до финального свистка Вячеслав Ушенин мог забить и шестой гол, но попал шайбой в голкипера рижан. «Амур» завоевал вторую победу подряд — до этого была победа на «динамовцами» из Минска. Единственную шайбу тогда в ворота соперников забросил Вячеслав Литовченко. У вратаря «тигров» Юхи Метсолы сегодняшняя встреча закончилась «сухарём», тоже вторым подряд.


 

 

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