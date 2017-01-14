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Житель Бикина чуть не распрощался со своей иномаркой

Житель Бикина чуть не распрощался со своей иномаркой
Угонщику помогло отсутствие сигнализации
сегодня, 17:15
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: mvd.ru

В Хабаровском крае стражи порядка раскрыли угон иномарки стоимостью четверть миллиона рублей. Угонщик прокатился от Бикина до Хабаровска и бросил там чужой автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Владелец авто – житель города Бикин – обратился в полицию и рассказал, что оставил машину буквально на несколько часов на улице Лазо. Вернувшись к месту парковки, он не нашёл своё транспортное средство. Ущерб потерпевший оценил почти в 250 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 28-летнего хабаровчанина, который уже имеет несколько судимостей. Он рассказал, что воспользовался отсутствием охранной сигнализации на машине, взломал замок зажигания, прокатился две сотни километров до Хабаровска и там бросил иномарку. Её уже вернули владельцу.

Следователь МВД возбудил уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. 

 
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