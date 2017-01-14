Житель Бикина чуть не распрощался со своей иномаркой

В Хабаровском крае стражи порядка раскрыли угон иномарки стоимостью четверть миллиона рублей. Угонщик прокатился от Бикина до Хабаровска и бросил там чужой автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Владелец авто – житель города Бикин – обратился в полицию и рассказал, что оставил машину буквально на несколько часов на улице Лазо. Вернувшись к месту парковки, он не нашёл своё транспортное средство. Ущерб потерпевший оценил почти в 250 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 28-летнего хабаровчанина, который уже имеет несколько судимостей. Он рассказал, что воспользовался отсутствием охранной сигнализации на машине, взломал замок зажигания, прокатился две сотни километров до Хабаровска и там бросил иномарку. Её уже вернули владельцу.

Следователь МВД возбудил уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.