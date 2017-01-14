Сегодняшний матч "Амур" проведёт без двух игроков

Через несколько часов хабаровский "Амур" встречается с хоккейным клубом "Динамо" из Риги. Игроки скрестят клюшки на домашнем льду "тигров". Накануне этой встречи пресс-служба клуба сообщила об уходе двух не оправдавших надежд игроков.

После победы над «Динамо» из Минска хабаровские хоккеисты рассчитывают одолеть команду с аналогичным названием из Риги. Матч стартует сегодня в 17 часов в «Платинум Арене». За дня до этого, как сообщало РИА «Восток-Медиа», рижане со счётом 3:1 переиграли приморский «Адмирал».

Очередная домашняя игра хабаровчан пройдёт без двух игроков, с которыми руководство «Амура» расторгло контракты по обоюдному соглашению. Это игравший под 74-м номером нападающий Денис Орлович-Грудков и № 2 – защитник Михаил Тихонов. Денис провёл за «Амур» семь игр, при этом забил только одну шайбу. Михаил отыграл два матча.