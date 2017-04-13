Хабаровчанина наказали рублём за двойное уклонение от призыва

На молодого человека завели уголовное дело за то, что не приходил в военком по повестке

Житель дальневосточной столицы предстал перед судом за то, что уклонялся от военной службы. У нарушителя не было на то никаких законных оснований — он просто игнорировал повестки и не являлся на прохождение медкомиссии. В первый раз ответственности за это не последовало, и злоумышленник решил не приходить в военком и во второй раз.

Суд установил, что житель Центрального района Хабаровска получил повестку о явке 13 апреля 2016 года в отдел военного комиссариата. В назначенное время он не прибыл. Через полгода, 27 октября, ему пришёл ещё один документ, однако злоумышленник опять проигнорировал требование. На него завели уголовное дело, и тогда молодой человек дал признательные показания и раскаялся. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, уклонисту придётся заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. Злоумышленник пытался избежать службы при помощи взятки. За 50 тысяч рублей уклонист получил военный билет. В 2011 году он предъявил этот документ в УФМС для получения заграничного паспорта, и только в 2015 году молодой человек попал в поле зрения правоохранителей. В суде парень ответил сразу по трём статьям.