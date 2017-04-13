Дополнительные автобусы запустят в Хабаровске на Родительский день

В краевой столице в Родительский день городские власти выделят пять дополнительных автобусных маршрутов, которые будут возить хабаровчан до кладбищ. Этот общественный транспорт будет работать во вторник, 25 апреля, с 10:00 до 19:00.

Восемь автобусов пустят по маршруту «Южный микрорайон — Городское кладбище», ещё 19 машин отправятся от остановки «Речной вокзал» до кладбища в селе Матвеевка. Пять троллейбусов будут доставлять пассажиров от Первого микрорайона до Питомника, ещё четыре — от Железнодорожного вокзала до Питомника, туда же от Комсомольской площади отправятся ещё четыре «рогатых» машины.

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, городские отделы УМВД и ГИБДД УМВД России обеспечат охрану общественного порядка и беспрепятственный проезд автобусов к площадке перед центральным входом на городское кладбище и в районе остановки в селе Матвеевка.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что специалисты начали обрабатывать от клещей места захоронений. В тестовом режиме опрыскивают территории Центрального и Матвеевского кладбищ. Под пристальное внимание дезинсекторов попадают трава, кустарники, прошлогодняя листва. Для лучшего эффекта применяют четыре вида ядовитых препаратов, чтобы у кровососов не возникло привыкания.