Хабаровские приставы заставили "Дальспецстрой" платить сотрудникам

Судебные приставы отдела Центрального района Хабаровска взыскали более ста миллионов рублей по 2 800 производствам в отношении «Дальспецстроя». Злополучное предприятие задолжало своим сотрудникам за строительство космодрома «Восточный».

В отношении ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России» пришлось применять меры принуждения, так как добровольно выполнять решение суда руководство компании не торопилось. Так, благодаря усилиям судебных приставов работники крупной строительной организации получили долгожданную оплату своего труда. Однако это не финал — ещё не все долги перед своими подчинёнными закрыты. Дальнейшее исполнение приказов надзорных органов о взыскании заработной платы в пользу строителей космодрома находится на постоянном контроле у руководства управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю. С начала года стражи правопорядка взыскали почти 205 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Ведение исполнительных производств этой категории активно продолжается. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что компания регулярно не выплачивает зарплату своим же специалистам. Предприятие заявляло, что намерено до конца 2016 года рассчитаться с работниками. Также застройщик планировал до января 2017 года выплатить аванс за декабрь 2016 года. Чтобы оптимизировать финансовое состояние, «Дальспецстрой» пытается взыскать с недобросовестных субподрядчиков почти восемь миллиардов рублей. Исковые требования на эту сумму уже удовлетворил суд.

Однако в начале 2017 года рабочие космодрома Восточный так и не получили зарплату. Некоторые строители не видели денег уже несколько месяцев. В апреле прошлого года работники строительного флагмана, задействованные на площадках в дальневосточной столице, объявили забастовку и не вышли на рабочие места. Задолженность предприятия по оплате труда собственных работников превышала отметку в 150 миллионов рублей.

По словам заместителя министра экономического развития Хабаровского края Маргариты Бастрикиной, винить исключительно руководство предприятия в сложившейся ситуации нельзя: «Дальспецстрой» является частью неповоротливой вертикальной системы, в которой расчёты производятся, но очень медленно. Добиться результата удалось только после обращения непосредственно к министру обороны России Сергею Шойгу — в военном ведомстве пообещали, что спецсчёт компании пополнится до Дня защитника Отечества.