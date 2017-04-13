Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей

Ученики кадетского класса хабаровской школы № 38 вернулись из Ставрополя, где прошёл слёт, организованный Следственным комитетом России. В образовательном учреждении для участия во встрече отобрали лучших. Артём Воропаев и Кирилл Лукьяненко привезли оттуда именные медали и удостоверения к ним, подписанные главой Следкома Александром Бастрыкиным.









«У ребят была насыщенная, разнообразная программа. На тематических площадках занятия вели представители Государственной Думы Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности и Следственного комитета. Увлекли ребят творческие интеллектуальные конкурсы на знание права, уголовного процесса, истории. Проходили соревнования по стрельбе. Экскурсионная программа познакомила воспитанников кадетского класса с богатой историей Ставрополя», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель руководителя отдела кадров СУ СК России по региону Юлия Волкова.









Учеников отбирали для участия в слёте, исходя из их школьной успеваемости, результатов военно-патриотической работы и участия в профильных мероприятиях. В будущем парни хотят связать свою жизнь с работой в Следственном комитете.

«Те кадеты, которые приехали на слёт — это лучшие из лучших, и им выдавались медали. Я бы хотел заниматься расследованием особо важных дел», — сообщил участник слёта Кирилл Лукьяненко.

Пока в школе № 38 за следственным управлением СКР по Хабаровскому краю закреплён только один класс, и он на данный момент является единственным на Дальнем Востоке. В будущем учебном году появится ещё один, и набор в него будут вести на конкурсной основе. Как писало агентство, в десятый класс школьники попадают по результатам сданных ОГЭ и личных достижений.









«Я учусь в этом классе, в будущем хотела бы работать в Следственном комитете. Мне хотелось бы быть криминалистом — тем, кто выезжает на место преступления, изучает улики», — рассказала ученица школы № 38 Анастасия Печерская.