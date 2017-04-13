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В Хабаровском крае бывшего главу района осудят за землю в заповеднике

В Хабаровском крае бывшего главу района осудят за землю в заповеднике
Государство потеряло из-за Владимира Алешко участки стоимостью больше 13,4 миллиона рублей
23 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Бывшего главу администрации Хабаровского района отправили под суд за превышение должностных полномочий. Владимиру Алешко и его коллеге предъявили целый ряд обвинений. Следствие собрало доказательства того, что злоумышленники раздавали земли заповедника и рекреационной территории под строительство загородных домов.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры России, эти участки Алешко передал своей жене и другим лицам в 2008-2013 годах. Супруга чиновника стала владелицей трёх тысяч квадратных метров территории Большехехцирского заповедника в водоохранной зоне Амурской протоки. Бывший чиновник при содействии начальника юридического отдела районной администрации изменил вид разрешённого использования этого земельного участка. Также Алешко передал в аренду под застройку дачному товариществу 47 тысяч квадратов земель рекреационного назначения в селе Бычиха. В итоге государство лишилось участков стоимостью более 13,4 миллиона рублей. Уголовное дело передадут в Индустриальный районный суд краевой столицы.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в начале 2014 года Владимира Алешко отстранили от должности из-за подозрения в превышении должностных полномочий. Ему инкриминировали незаконный перевод части территории санатория в муниципальную собственность, а затем передачу этих земель дачному товариществу. На Алешко позднее завели ещё одно уголовное дело — из-за дома, который семья экс-главы возвела на участке, незаконно изъятом у федерального заповедника.

 
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