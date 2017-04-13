В жилом доме в Комсомольске-на-Амуре взорвали боевую гранату

В Комсомольске сегодня утром, 13 апреля, жители дома по улице Лазо обнаружили гранату. Приехавшие на место сотрудники экстренных служб приняли решение взорвать снаряд. Людей вывели из квартир на улицу и утилизировали опасный предмет с помощью специального купола.

«Утром в дежурную часть по Комсомольску-на-Амуре поступило сообщение о том, что в подъезде одного из жилых домов обнаружен предмет, внешне схожий с гранатой. На место незамедлительно прибыли все экстренные службы. Снаряд был ликвидирован на месте. Сейчас сотрудники городского УМВД устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказала старший специалист по связям со СМИ управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре Юлия Ким.

Никто из прохожих и жильцов при ликвидации гранаты не пострадал. После проведённой операции люди вернулись в свои квартиры. Сейчас правоохранители уточняют, как боевой снаряд оказался в подъезде.

«Сотрудники филиала Хабаровского поисково-спасательного отряда обеспечили эвакуацию жильцов и их безопасность во время ликвидации гранаты, поскольку взрывали её прямо в подъезде», — сообщила руководитель пресс-службы ДВРПСО МЧС России Елена Чувашова.