В Хабаровске театральная студия стала "бездомной" из-за долгов

В дальневосточной столице актёры частной театральной студии остались без крыши над головой — приставы исполнили решение суда и выселили юных дарований из арендованного помещения. Руководитель детского учреждения надеется, что это не конец истории. Предприниматель намерена добиться для своих подопечных право на собственные костюмерные комнаты и сцену.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о театральной студии «Волшебники», руководитель которой взял у ЦИТ (центр инновационных технологий — прим. ред.) в аренду помещение. Спустя несколько лет собственник выгнал студию за неуплату. Арендодатель предложил предпринимателю бывшее здание химчистки, расположенное в Индустриальном районе Хабаровска — его пришлось почти с нуля восстанавливать и ремонтировать собственными силами. Позже у театралов начались финансовые проблемы: из-за долгого простоя студии руководитель не получала дохода. Арендодатель требовал платить исправно и в положение входить не хотел.









И вот настал день «Х» — дверные замки театра сменили собственники помещений в присутствии правоохранительных органов. Руководитель студии Татьяна Глотова просила судью отсрочить исполнение решения — дать доработать до конца учебного года, чтобы дети могли уйти на каникулы, а у неё появилась возможность за пару месяцев решить проблемы с поиском нового помещения.







«Суд на такие уступки не пошёл. Решение должно было быть исполнено 30 марта, но мы уговорили ЦИТ и приставов дать нам время до 3 апреля. Они согласились, но предупредили, что в назначенное время придут и чтобы нас не было. Мы не успели вывезти рояль и некоторые декорации. Да нам и некуда их вывозить. Они сменили замки. Вот уже почти две недели нас там нет. Мы приезжали, заглядывали в окна и увидели, что там привезли систему сигнализации. Кто это сделал, мы не знаем — может, сам ЦИТ, а может, и новые арендаторы», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель театральной студии Татьяна Глотова.

Сейчас предприниматель ждёт официального ответа от администрации Хабаровска на письмо, в котором рассказала о сложившейся ситуации и просила урегулировать конфликт с собственником помещения. Главное, что указала Татьяна — оплачивать долги она не отказывается, а предлагает рассрочить платежи и вернуть театру здание.