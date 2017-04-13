Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт побывал с рабочей поездкой в Ванинском районе и заглянул в морской торговый порт. Глава региона оценил, как там работают над обеспечением экологической безопасности, и отметил, что первые результаты уже видны: функционируют пылеподавляющие пушки, строятся ограждения мест складирования угля. Сотрудники регулярно очищают погрузочные площадки.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что программу по поручению губернатора разработала специальная группа. Порт принимает меры совместно с региональными властями, администрацией района и общественностью посёлка.

«Первые шаги сделаны, и это уже увидели жители района. Но работу надо продолжать, не останавливаться, быть в постоянном диалоге с общественностью. Нужно также обратить внимание на культуру производства на предприятии, модернизацию портовых мощностей. Только комплексные меры дадут долгосрочный эффект и позволят существенно улучшить экологическую ситуацию», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, следить за экологической обстановкой в посёлке Ванино глава региона поручил новому руководителю муниципального образования Александру Наумову.

Агентство писало, что жители Ванина уже несколько лет страдают от угольной пыли, которая летит на посёлок со стороны порта. Благодаря ролику докера Александра Егорова о загрязнении на проблему обратила внимание широкая общественность. Рабочая группа при губернаторе предложила предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.