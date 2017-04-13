Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами

В дальневосточной столице начались репетиции для горожан, желающих принять участие в патриотической акции «Майский вальс». Как уже писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», это мероприятие станет частью насыщенной программы ко Дню победы — 9 мая люди станцуют на площади имени Ленина. Сегодня для жителей краевого центра работают четыре площадки, где под руководством хореографов можно разучить движения постановки.









Танец, который разучивают хабаровчане, отличается от классического венского вальса. Как отмечают кураторы акции, он гораздо проще, поэтому его легче запомнить и повторить. «Майский вальс» освоят все, кто захочет участвовать в акции.





«У нас настолько простые танцевальные движения, что к группе можно присоединиться в любой день, вплоть до 6 мая. Достаточно прийти хотя бы на одну репетицию и, если у вас получается, если вы уверены в своих силах, выступить. Уже 6 мая состоится генеральная репетиция, а 9 мая — выступление. Я хочу сказать, что озвученная нами цифра — 150 пар — не взята из ниоткуда. Перед тем как проводить акцию, мы узнали, готовы ли различные образовательные организации нас поддержать. Мы разослали уведомления по школам, вузам и ссузам, обратились даже в Краевой центр образования, и все подхватили идею. В КЦО сообщили, что могут выставить на акцию хоть тысячу человек. В ТОГУ сначала сказали, что подготовят 10 пар, но сейчас там занимается больше людей. И те 150 пар, которые мы планировали, не финальное количество — мы ждём всех желающих, которые хотят принять участие в акции. Возрастных ограничений у нас нет», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и.о. директора Центра патриотического воспитания Татьяна Васильченко.













Для каждой площадки — своё расписание. По вторникам и четвергам всех желающих станцевать в День победы ждут в Тихоокеанском государственном университете с 17:00. В эти же дни, но с 16:00 преподаватель занимается с посетителями военно-патриотического клуба «Данко». В центре по работе с населением «Единство» хабаровчане вальсируют по средам с 15:00. А в Центре патриотического воспитания репетиции проходят по понедельникам и средам с 18:30. Первое занятие состоялось в помещении, а вторую тренировку перенесли на свежий воздух.





«Занимаемся на улице, на площадке возле входа. Первое занятие у нас прошло в помещении, но ребята так активно двигались, что мы решили переместиться на свежий воздух. Наш хореограф — Екатерина Филягина, руководитель военно-патриотического клуба «Данко». У неё есть опыт занятия бальными танцами, к тому же этот хореограф уже не первый год помогает в организации «Вальса Победы». На остальных площадках работают другие преподаватели — все они занимаются с желающими бесплатно, на добровольной основе», — озвучила Татьяна Васильченко.









По словам куратора акции, подавляющее большинство участников «Майского вальса» — школьники. Это учащиеся восьмых, девятых и десятых классов. В первую очередь активность подростков связана со временем года. Но организаторы отмечают и тот факт, что юные хабаровчане осознают, зачем нужны подобные патриотические акции и считают важным для себя их поддерживать. Вместе с подростками танцуют и пенсионеры.





«Мы проводим акцию дважды в год — в мае и сентябре. Примечательно, что осенью, в годовщину окончания Второй мировой войны, большинство наших вальсирующих — это работающие горожане. Средний возраст — от 25 до 40 лет. Это связано с тем, что подготовку мы начинаем в августе, у школьников каникулы, и им не очень интересно ходить на занятия. А в апреле — начале мая ситуация обратная. Есть у нас и пенсионеры. Сейчас несколько супружеских пар занимаются на площадке, которую мы открыли на Красной Речке. К нам приходили несколько человек пожилого возраста, партнёров-ровесников мы им пока не нашли, они будут танцевать с подростками», — поделилась Татьяна Васильченко.