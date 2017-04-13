Житель Хабаровского края недоплатил 113 миллионов рублей налогов

В Хабаровском крае на руководителя рыбоперерабатывающего предприятия завели уголовное дело. Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 113 миллионов рублей. Выяснилось, что у бизнесмена есть ещё одна подобная компания, объём долга по которой даже превышает первый.

По версии следствия, руководитель коммерческого предприятия в Ванинском районе недоплатил в бюджет больше 113 миллионов рублей. Злоумышленник предоставил в надзорный орган декларации за первые три квартала 2016 года — документы, в которых были заведомо ложные сведения по налогу на добавленную стоимость. Сотрудники управления МВД России по Хабаровскому краю помогают установить все обстоятельства преступления. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в отношении задержанного уже ведётся одно подобное уголовное дело. Тот же руководитель, но другого рыбообрабатывающего предприятия уклонился от уплаты НДС на общую сумму свыше 114 миллионов рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожем случае. Так, бывший директор ООО «Востокстрой» задолжал государству больше 24 миллионов рублей. Это недоимка по налогам за II, III, IV кварталы 2012 года и II, III, IV кварталы 2013 года.Руководитель фирмы предоставлял в декларации по НДС фиктивные сведения о взаимоотношениях с двумя контрагентами. Однако фактически те не выполняли для строительной организации никаких работ. В итоге мужчина попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.