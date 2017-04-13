В Хабаровске появится целое дерево для замков молодожёнов

В конце апреля в краевой столице появится первое «Дерево любви». Объект разместят на территории парка «Северный». По задумке авторов проекта, стальные растения станут местом для замков хабаровских молодожёнов.

Установить необычное дерево предложили представители регионального отделения Союза деловых женщин. Руководители парка поддержали идею и пообещали заплатить 150 тысяч рублей за изготовление объекта. Сейчас все ограды каскада прудов и световые опоры унизаны железными замками — молодожёны вешают их в знак нерушимости своей любви и верности друг другу. Сотрудники «Северного» каждый год срезают сотни таких «оков». По словам заместителя директора парка Юрия Левицкого, замки портят внешний вид территории и создают дополнительную нагрузку на конструкции.

«Решили провести эксперимент: в живописном месте парка, на берегу пруда, установить специальное стальное дерево, на ветви которого молодые пары смогут вешать свои замки, минуя ограды и фонарные столбы. В конце апреля уже планируем провести праздничное открытие объекта. Надеемся, что «Дерево любви» понравится хабаровчанам, и в перспективе здесь вырастет целая аллея таких деревьев», — рассказал Юрий Левицкий.

После установки арт-объекта охрана парка будет следить, чтобы молодожёны не вешали замки в других местах. Идею подарить хабаровчанам «Дерево любви» авторы проекта почерпнули в центральных регионах России. По информации пресс-службы городской администрации, стальное растение в Хабаровске будет отличаться от столичных дизайном. Как рассказала один из авторов проекта Елена Комарова, необычным будет, прежде всего, цвет дерева: красные ствол и ветви, золотые листья и обручальные кольца, которые украсят макушку. Высота полутонной конструкции достигнет порядка трёх метров. Чтобы дерево было устойчивым, его заглубят в землю на два метра, а основание зацементируют.

«Дерево будет стоять так прочно, что выдержит вес не одной сотни замков. Мы думаем, что оно станет знаковым арт-объектом для города. «Северный» — только начало: такие деревья мы хотим установить во всех парках и на прудах в центре Хабаровска. Их появление украсит и значительно разнообразит городскую среду. Надеюсь, что в октябре мы завершим этот проект седьмым деревом, а первое откроем уже 28-29 апреля», — рассказала Елена Комарова.

Однако, чтобы установить подобные объекты, понадобятся вложения инвесторов. Название компании или имя спонсора обещают нанести на памятную табличку, которую разместят на стволе «Дерева любви».