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Комсомольчанин отобрал у водителя биту и повредил его автомобиль

Комсомольчанин отобрал у водителя биту и повредил его автомобиль
Пьяному фигуранту не понравилось, как припарковался потерпевший
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре машина мужчины пострадала из-за того, что владелец припарковался в неугодном для злоумышленника месте. Между горожанами возник конфликт, а затем в дело пошла бита, которой налётчик нанёс повреждения иномарке.

В полицию Комсомольска поступило заявление от местного жителя. Потерпевший сообщил, что неизвестный повредил его автомобиль — ущерб составил порядка 40 тысяч рублей. Мужчина ненадолго припарковал свой дорогостоящий кроссовер возле подъезда дома по Магистральному шоссе. К нему подошёл незнакомец с признаками алкогольного опьянения и в грубой форме попросил переставить машину в другое место.

Между мужчинами возник конфликт. Хозяин иномарки достал из багажника биту и начал угрожать незнакомцу физической расправой. В ходе потасовки фигурант завладел битой потерпевшего. Потерпевший испугался и скрылся, а незнакомец разбил лобовое стекло и правое зеркало автомобиля.

По подозрению в преступлении стражи порядка задержали 33-летнего комсомольчанина, который признал свою вину и объяснил, что в тот день был сильно пьян, а неправильно припаркованная машина преградила ему путь в подъезд. В квартире фигуранта полицейские нашли биту заявителя.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало о похожем случае. В столице Приморья хулиганы повредили дорогостоящую иномарку, оставленную на ночь во дворе. Audi Q7, аккуратно припаркованный возле дома, среди ночи подвергся камнепаду. Пострадавшему удалось установить, что камни кидали из какой-то квартиры в его подъезде.

 
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