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На хабаровских кладбищах начали убивать клещей

На хабаровских кладбищах начали убивать клещей
Завершить все работы в местах захоронений специалисты планируют к 22 апреля
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

В краевой столице специалисты начали обрабатывать от клещей места захоронений. В тестовом режиме опрыскивают территории Центрального и Матвеевского кладбищ. Под пристальное внимание дезинсекторов попадают трава, кустарники, прошлогодняя листва. Для лучшего эффекта применяют четыре вида ядовитых препаратов, чтобы у кровососов не возникло привыкания.

«Применяем такие препараты как «Альфатрин», «Цифокс», «Цигатрин». Все они сертифицированы и производятся в Москве. Период их распада — до полутора месяцев, в зависимости от количества выпавших осадков. Они действуют дольше при хорошей погоде, при обильных дождях их срок службы, естественно, сокращается. Расход препарата при качественной тщательной обработке, которую мы ведём — сто литров на гектар», — рассказал директор подрядной организации Алексей Лаптев.

Уже на этой неделе опрыскивание в тестовом режиме завершится, а с понедельника начнётся массовая обработка городских кладбищ, поэтому специалисты рекомендуют хабаровчанам воздержаться от их посещения. Полностью работы закончат к 22 апреля.  

«В каждом кладбищенском секторе для посетителей размещены объявления о времени и сроках проведения акарицидной обработки территории. Хотя используемые вещества для человека безвредны, лучше всё-таки воздержаться во время активного опрыскивания от визита к захоронениям. Полностью безопасным посещение для хабаровчан будет на второй-третий день после распыления ядохимикатов. Впрочем, о мерах личной безопасности нужно помнить всегда: мы живём в таёжном краю, где встреча с клещами далеко не редкость», — отметил ведущий эксперт отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ Александр Нимчук.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что специалисты краевой дезинфекционной станции приступили к обработке территорий парков, скверов и бульваров города от клещей. Все работы проводят ночью, чтобы не было посторонних.

По информации пресс-службы городской администрации, в Хабаровске зафиксировали уже 28 случаев присасывания клещей. Как показали лабораторные исследования, четыре особи были переносчиками энцефалита.

 
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