Среда обитания: хабаровчане ждут ледохода на Амуре

В дальневосточной столице горожане с нетерпением ожидают начала ледохода на Амуре. Но капризная река, вопреки прогнозам гидрологов, до сих пор прячется под коркой замёрзшей воды. Фотокорреспондент агентства прогулялся с камерой по берегу и запечатлел спящий Амур до традиционного весеннего «пробуждения».

















Специалисты Дальневосточного УГМС, как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», озвучили, что Амур вскроется, ориентировочно, 13 апреля, но тёплые весенние дни могут спровоцировать ледоход на 3 дня раньше.

















В начале недели хабаровчане отметили, что замёрзшая вода у береговой кромки начала таять. Чуть позже жители города заметили плывущую шугу, кое-кто слышал треск льдин. Казалось бы, весеннее «пробуждение» Амура вот-вот начнётся.

















Но после нескольких холодных дней река вновь застыла. Так она выглядит и сейчас.









Тонкий лёд у берега почти исчез. Проталины наблюдаются и на глубине.

















Гидрологи считают, что ледоход начнётся сегодня. Пока Амур собирается с силами, подождём и мы.