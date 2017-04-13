Минздрав Хабаровского края заинтересовался очередями в поликлинике

В дальневосточной столице поликлиника первой краевой больницы работает в авральном режиме — огромные очереди из пациентов выстраиваются у дверей учреждения задолго до открытия. Минимум 200 человек в холле амбулатории и нехватка талонов к узким специалистам — картина, которая уже привычна для горожан. Ситуация заинтересовала краевое министерство здравоохранения.

В первые минуты после открытия дверей поликлиники в фойе вваливается толпа желающих получить заветное направление к врачу. Пациенты сетуют, что очередь приходиться занимать затемно, чтобы оказаться у автомата в 8 часов утра и получить талончик в регистратуру с номером 169. Но запись к узким специалистам моментально заканчивается — это значит, что «штурмовать» двери амбулатории придётся вновь.

«Мощность поликлиники 500 человек в сутки, но обращается гораздо больше. Здесь возникает вопрос — почему люди не обслуживаются на местах. Они могут получить эту помощь по месту жительства, в том числе в городе Хабаровске, где есть специалисты. Тем не менее, они обращаются, или их направляют, или они сами обращаются именно сюда», — рассказал корреспонденту «Вести-Хабаровск» заведующий поликлиникой КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С.И.Сергеева Дмитрий Зайчик.

Специалисты Минздрава намерены проверить обоснованность каждого талона и направления от врачей поликлиник и амбулаторий со всего края.

«Мы наведём в этом плане порядок, каждый получит список своих пациентов, которых направили из поликлиник № 5, № 11, №10. Мы проверим всех, кто давал это направление, почему оно не отработано в данной поликлинике, почему это посещение не согласовано с первой краевой клинической больницей», — заявила начальник управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Хабаровского края Ирина Баглай.

В профильном ведомстве не исключают, что причиной давки в поликлинике краевой больницы стал кадровый голод. В учреждении нехватка узких специалистов: гемотолога, невролога и эндокринолога. Но корень проблемы всё же не в штатном дефиците, как уверяют сами медики.