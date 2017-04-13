В сёлах Комсомольского района отмечают кадровый рост медиков

Почти 200 врачей и более 80 фельдшеров и медсестёр с территории всей России приехали в посёлки Комсомольского района Хабаровского края за последние несколько лет. Теперь штат местных больниц укомплектован узкими специалистами, а жители деревень могут получить квалифицированную помощь в полном объёме.

В посёлке Селихино теперь доступно высокотехнологичное обследование — например, УЗИ брюшной полости и сердца, ЭКГ. Для этого не нужно выезжать в районный центр. Сельская амбулатория на 100 % укомплектована врачами и медсёстрами. Многие из них — приезжие. Как сообщает телеканал «Вести-Хабаровск», акушер-гинеколог Ирина Медведева приехала на Дальний Восток из Брянска. Специалист принимает пациентов из двух сёл и военного городка. В свободное от работы время она просвещает девочек в местной школе, читая им лекции.

За минувший год в Хабаровском крае почти 40 медиков помогли заново открыть опустевшие деревенские фельдшерско-акушерские пункты . Все врачи — далеко не молодые специалисты. Всё чаще медики предпенсионного возраста осознанно приезжают в глубинку, чтобы жить и работать в селе. Одна из причин переезда — решение квартирного вопроса. В большинстве посёлков это делают за счёт жилья на вторичном рынке.

Кадровый голод стремительно пошёл на спад, когда в крае внедрили практику доходных домов, также параллельно действуют программы финансовой поддержки. Однако выходит так, что вопрос решается, но медицина при этом не «молодеет».

Включаться в конкурентную борьбу сейчас приходится городским больницам. В Комсомольске-на-Амуре, где остро не хватает врачей, уже готовы помимо предоставления служебного жилья на выплату в размере 200 тысяч рублей. Чтобы получить денежные преференции и «квадратные метры», приезжие медики должны отработать не менее трёх лет. Заманчивые перспективы уже рассматривают восемь выпускников медицинских учебных учреждений.